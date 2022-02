Dallas besiegt mit Raffl Winnipeg nach Verlängerung

Die Dallas Stars haben am Mittwoch in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL einen knappen 3:2-Sieg über die Winnipeg Jets gefeiert. Tyler Seguin scorte nach 54 Sekunden in der Verlängerung. Das Tor war erst nach Videoüberprüfung gewertet worden. Michael Raffl stand bei den Stars für 13:18 Minuten auf dem Eis, blieb aber wie auch in seinen vier vorangegangen Matches ohne Scorerpunkt. Dallas hat von den vergangenen 14 Spielen zehn gewonnen.