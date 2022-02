Museum zu Ehren von DJ Avicii in Stockholm eingeweiht

Fans von Avicii können in Stockholm in Kürze ein Museum zu Ehren des verstorbenen schwedischen DJs besuchen. Das interaktive Museum „Avicii Experience“ wurde am Donnerstag vom Vater des Musikers, Karl Bergling, sowie dem schwedischen Prinzen Carl Philip (42) und dessen Frau Prinzessin Sofia (37) eingeweiht. Ab Samstag ist das Haus im Stadtkern der schwedischen Hauptstadt dann für Besucher geöffnet.