Zwei Frauen und ein Mann nach Unfall im Weinviertel tot

Bei dem schweren Verkehrsunfall im Weinviertler Bezirk Hollabrunn nahe der Staatsgrenze sind am Donnerstagnachmittag zwei Frauen und ein Mann ums Leben gekommen. Die tschechischen Staatsbürger waren nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich 26 und 39 bzw. 58 Jahre alt. Ein von einer 32-jährigen Landsfrau gelenkter Pkw war an einer Kreuzung mit einem Sattelzug kollidiert, an dessen Steuer ein 19-Jähriger saß. Der Chauffeur ist ebenfalls Tscheche.