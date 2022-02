Autocrash unterbrach Fahrt zur Geburt in Wiener Spital

Eine fünfköpfige Familie ist in Wien auf der Autofahrt ins Spital zur Geburt des sechsten Familienmitglieds verunglückt. Der Wagen mit der Hochschwangeren stieß auf einer Kreuzung am Alsergrund mit einem anderen Auto zusammen. Die Berufsrettung versorgte insgesamt sechs Personen wegen leichter Verletzungen. Die 40-Jährige selbst blieb unversehrt. „Beim Eintreffen der Rettungsteams war die werdende Mama bereits wieder am Weg ins Krankenhaus“, hieß es von der Berufsrettung.