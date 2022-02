Historiendrama „Illusions Perdues“ räumt bei Cesars ab

Der Historienfilm „Illusions Perdues“ (Verlorene Illusionen) von Xavier Giannoli hat den César als bester Film gewonnen. Die renommierte Auszeichnung wurde am Freitagabend in der berühmten Pariser Konzerthalle Olympia verliehen. Das Drama handelt von einem jungen Dichter aus der Provinz, der in Paris die Kulissen der Macht entdeckt und die Propagandapresse.

Der Ehren-César ging an die australisch-US-amerikanische Schauspielerin Cate Blanchett. Die Trophäe wurde der 52-Jährigen von Isabelle Huppert überreicht. Blanchett stand in vielen großen Filmproduktionen vor der Kamera wie in „Aviator“ von Martin Scorcese. Für ihre darstellerische Leistung in dem Woody-Allen-Film „Blue Jasmine“ erhielt sie 2014 den Oscar als beste Hauptdarstellerin.