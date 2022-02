Norwegens Sport für Ausschluss russischer Athleten

Die norwegische Sport-Gemeinschaft machte ihre Haltung unmissverständlich deutlich und kündigte bereits die nächsten Schritte an. „Der norwegische Sport wird künftig weitere international koordinierte Sanktionen gegen Russland und den russischen und belarussischen Sport aggressiv unterstützen“, hieß es in der Stellungnahme, in der es auch klare Worte zum Militär-Einmarsch der Russen in die Ukraine gab: „Der russische Angriff auf die Ukraine ist ein klarer Verstoß gegen das Völkerrecht. Der Krieg gegen die Ukraine ist völlig inakzeptabel.“