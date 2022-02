EU-Minister beraten über Verteilung ukrainischer Flüchtlinge

Die europäischen Innenminister beraten am Sonntag in Brüssel über Hilfen für die ukrainischen Flüchtlinge. Dabei geht es sowohl um die Versorgung der Menschen, die über die Grenze nach Polen und Ungarn kommen, als auch um eine mögliche Verteilung auf mehrere europäische Länder. Österreich ist in Brüssel durch Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) vertreten. So wie andere bisherige Flüchtlingshardliner hat auch Österreich signalisiert, ukrainische Flüchtlinge aufnehmen zu wollen.