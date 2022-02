Hubschrauber auf Corona-Demo mit Laser geblendet - Prozess

Am kommenden Dienstag wird ein mutmaßlicher Gegner der Corona-Maßnahmen am Wiener Landesgericht zur Verantwortung gezogen. Der Mann soll am 20. November 2011 bei einer Großdemo, die 40.000 Manifestanten in die Innenstadt gelockt hatte, einen Polizeihubschrauber gezielt mit einem leistungsstarken Laserpointer der Klasse 3 geblendet haben. Nun legt ihm die Anklage vorsätzliche Gefährdung der Luftfahrt (§ 186 StGB) zur Last.