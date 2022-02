EU vor Luftraumsperre für Russland - AUA sagt Flüge ab

Wegen des Ukraine-Krieges zeichnet sich eine gesamteuropäische Luftraumsperre für russische Flugzeuge ab. Nachdem mehrere EU-Staaten entsprechende Sperren verhängt haben, leitete am Samstagabend auch Deutschland eine solche in die Wege. „Es ist sehr wahrscheinlich, dass auch die anderen EU-Länder ihren Luftraum schließen werden“, sagte ein EU-Diplomat in Brüssel. Die AUA gab indes bekannt, den russischen Luftraum für zunächst sieben Tage nicht nutzen zu wollen.