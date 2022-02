In der Nacht auf Sonntag sind von einem Nachbarn in einer Wohnung in Wien-Floridsdorf zwei Leichen entdeckt worden. Die 58-jährige Mieterin wies Schnittspuren in der Armbeuge auf, ein 60-Jähriger entsprechende Verletzungen im Halsbereich. Der Mann war nicht an der Adresse wohnhaft und dem Nachbarn unbekannt. Die Hintergründe der Bluttat waren zunächst völlig unklar, betonte Polizeisprecherin Barbara Gass.