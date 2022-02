EU vor Luftraumsperre für Russland - AUA sagt Flüge ab

Wegen des Ukraine-Krieges zeichnet sich eine gesamteuropäische Luftraumsperre für russische Flugzeuge ab. Nachdem mehrere EU-Staaten entsprechende Sperren verhängt haben, leitete am Samstagabend auch Deutschland eine solche in die Wege. „Österreich unterstützt die EU-weite Sperre des Luftraums für russische Flugzeuge“, betonte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne). Die AUA gab indes bekannt, den russischen Luftraum für zunächst sieben Tage nicht nutzen zu wollen.

„Unsere Maßnahmen wirken am stärksten, wenn wir geeint vorgehen. Umso wichtiger ist es, dass nun rasch alle notwendigen Beschlüsse gefasst werden. Wir haben bereits alle notwendigen Vorkehrungen getroffen. Österreich wird seinen Luftraum nach der Entscheidung umgehend für alle russischen Flugzeuge sperren“, schrieb Gewessler auf Twitter. Das Außenministerium warnte unterdessen auf seiner Homepage vor Einschränkungen im Flugverkehr mit Russland.

Nach mehreren weiteren EU-Staaten kündigten auch Finnland und Dänemark die Sperrung ihres Luftraums für russische Flugzeuge an. Helsinki „bereitet sich darauf vor, den Luftraum für den russischen Flugverkehr zu sperren“, erklärte Verkehrsminister Timo Harraka in der Nacht auf Sonntag bei Twitter. Auch Kopenhagen werde „seinen Luftraum für russische Flugzeuge schließen“, erklärte der dänische Außenminister Jeppe Kofod bei Twitter. Er werde beim Treffen der EU-Außenminister am Sonntag „auf ein EU-weites Verbot drängen“.