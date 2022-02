Fünf Verletzte bei Karneval in den Niederlanden

Beim Einsturz eines Gerüsts während einer Karnevalsfeier sind in den Niederlanden fünf Menschen verletzt worden. Möglicherweise sorgte ein Windstoß für das Umfallen des Gerüsts auf dem Kirchplatz der Ortschaft Beugen nahe der deutschen Grenze am Niederrhein, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Zwei der Verletzten kamen in eine Klinik.