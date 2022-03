Ermittlungen nach Fund von Frauenleiche in Vorarlberg

Die Todesursache einer am Samstagnachmittag im Lustenauer Ried leblos aufgefundenen Frau war am Montagvormittag nach wie vor unklar. Die Vorarlberger Polizei hatte am Sonntag über den Leichenfund informiert und Fremdverschulden nicht ausgeschlossen. Man müsse das Ergebnis der gerichtsmedizinischen Obduktion abwarten, diese sei für den späten Nachmittag anberaumt. Das Resultat sei Wegweiser für das weitere Vorgehen, hieß es am Montag. Weitere Abklärungen in dem Fall liefen.