Bychkov krönte die Grenzgang-Residenz im Musikverein

Mit einem üppigen Aufgebot aus Orchester, Chor, Solisten, Klavierduo sowie Sprecher und mit großen Werken von Viktor Ullmann, Leos Janacek und Bohuslav Martinu endete Sonntagabend die mehrtägige Residenz der Tschechischen Philharmonie im Wiener Musikverein. Gewidmet waren die Konzerte unter dem russischen Chefdirigenten Semyon Bychkov (auch Semjon Bytschkow) den Menschen in der Ukraine, gefeiert wurde im Rahmen des „Grenzgänge“-Festivals die Vielfalt der tschechischen Musik.

Während aller Blicke mit Angst und Entsetzen Richtung Osten gerichtet sind, wo russische Aggression nicht zuletzt überwunden geglaubte Risse mitten durch Europa schmerzhaft in Erinnerung ruft, ist das „Grenzgänge“-Festival im Wiener Musikverein auch emotional ein Grenzgang: eine Feier, aber auch eine Trauerstunde, eine bittersüße, zugleich umfassende Würdigung der tschechischen Musik, der Nachbarschaft, der geografischen, kulturellen und menschlichen Nähe Wiens zum Osten Europas, damals wie heute.

Bychkov, der als gebürtiger St. Petersburger im Alter von 22 Jahren in die USA emigrierte, hatte den Angriff Russlands auf die Ukraine unmittelbar scharf verurteilt. „Es gibt Momente im Leben, wenn Schweigen im Angesicht des Bösen Komplizenschaft wird“, hatte der 69-Jährige in einem Essay geschrieben. Russland und seine Bevölkerung werde „systematisch vom jenem Regime zerstört, das ihr Leben auf allen Ebenen beherrscht“. Seit 2018 ist Bychkov Chefdirigent der traditionsreichen Tschechischen Philharmonie in Prag.