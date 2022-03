Neuer Gesundheitsminister Rauch wird morgen angelobt

Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird den neuen Sozial- und Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) am morgigen Dienstag angeloben. Den Termin hat die Präsidentschaftskanzlei am Montag bestätigt. Nach seinem Kontakt mit einem Corona-Infizierten am vergangenen Donnerstag wurde der Bundespräsident inzwischen drei Mal negativ getestet und kann somit seine selbst gewählte Quarantäne beenden.