Berlin, Paris und Peking für diplomatische Ukraine-Lösung

Deutschland, Frankreich und China wollen in enger Zusammenarbeit auf eine Beendigung des Ukraine-Kriegs hinwirken. In einer Videokonferenz am Dienstag seien sich der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz, Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron und der chinesische Staatschef Xi Jinping einig gewesen, in vollem Umfang alle Verhandlungen zu unterstützen, die auf eine diplomatische Lösung des Konflikts gerichtet seien, so der deutsche Regierungssprecher Steffen Hebestreit.