Sportjournalisten-Legende Sigi Bergmann 84-jährig gestorben

Die Sportreporter-Legende Sigi Bergmann ist tot. Der 84-Jährige verstarb in der Nacht auf Dienstag nach kurzer, schwerer Krankheit in Moosburg bei Klagenfurt, wie der ORF sowie die Vereinigung österreichischer Sportjournalistinnen und Sportjournalisten mitteilten. Bergmann hatte über Jahrzehnte als ORF-Reporter den heimischen Sportjournalismus geprägt und galt als ausgewiesener Boxexperte. 2008 erhielt er das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich.

Der am 3. Jänner 1938 im steirischen Vorau geborene Sigismund Bergmann begann seine journalistische Karriere in den frühen 1960er Jahren beim Volksblatt, 1968 wechselte er als Redakteur zum ORF. Von 1969 bis 1974 präsentierte der promovierte Historiker und Germanist dort die wöchentliche Sendung „Sportmosaik“. Ab 1975 moderierte er 17 Jahre lang die ORF-Sendung „Sport am Montag“. Dort schaute er gerne über den sportlichen Tellerrand hinaus und lud auch Persönlichkeiten wie Peter Ustinov, Helmuth Lohner, Otto Schenk oder Placido Domingo ein.

Bergmann kommentierte in seiner Karriere an die 4.000 Boxkämpfe, darunter die WM-Klassiker von Muhammad Ali. Mit dem früheren Box-Europameister Hans Orsolics verband ihn seit 1967 eine enge Freundschaft. Der Journalist half dem Ex-Sportler einst bei der Resozialisierung nach dessen sozialem Absturz und schrieb die Biografie „Orsolics Hansi K.o. - Triumphe und Leiden eines Boxers“.

Bei 20 Olympischen Spielen war Bergmann, der einst selbst an der Wiener Universität boxte, im Einsatz, erstmals 1968 in Mexiko. Neben Boxen begleitete er Rodel- und Skibewerbe sowie Fußball. Obwohl er sich seit seinem 60. Geburtstag offiziell in Pension befand, war seine Expertise bei Olympia im ORF weiterhin gefragt. So kommentierte er auch 2016 in Rio de Janeiro die olympischen Boxkämpfe.