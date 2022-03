Justament an jenem Tag, an dem die Regierung die Impfpflicht gegen das Coronavirus ausgesetzt hat, ist ein neuer Infektionsrekord verzeichnet worden. Seit Dienstag kamen 47.795 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 hinzu, so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie vor mehr als zwei Jahren. Der Sieben-Tage-Schnitt stieg auf 32.661 an. Außerdem wurden 42 weitere Todesfälle registriert.