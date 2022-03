Mit Wildcard zum Davis-Cup-Heimspiel

Österreichs Tennis-Davis-Cup-Team darf wieder auf die Teilnahme an der Gruppenphase im September hoffen. Sportlich hatte die Mannschaft von Kapitän Jürgen Melzer die Qualifikation durch die 1:3-Niederlage in Südkorea vergangene Woche verpasst. Doch nun hat sich der Österreichische Tennis-Verband (ÖTV) um eine Wildcard beworben, wie der Verband am Mittwoch entsprechende Medienberichte bestätigte. Hintergrund ist, dass Russland durch den Sportboykott wohl nicht teilnehmen darf.