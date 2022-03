US-Vizepräsidentin Harris zu Gesprächen in Warschau

US-Vizepräsidentin Kamala Harris führt am Donnerstag in Polens Hauptstadt Warschau Gespräche mit Staatschef Andrzej Duda und Premier Mateusz Morawiecki. Die Stellvertreterin von US-Präsident Joe Biden will dem östlichen NATO-Partner dabei angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine den Beistand der USA zusichern. Wichtiges Thema bei dem Besuch dürfte auch die mögliche indirekte Lieferung von polnischen Kampfflugzeugen des Typs MiG-29 an die Ukraine sein.