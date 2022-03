Rekordzahl von 262.752 Neuinfektionen in Deutschland

Erstmals in der Covid-19-Pandemie sind binnen eines Tages in Deutschland mehr als 250.000 neue Corona-Infektionen an das Robert Koch-Institut übermittelt worden. Die Gesundheitsämter meldeten laut RKI-Angaben vom Donnerstag 262.752 Fälle in 24 Stunden. Experten gehen von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt.