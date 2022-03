Mehr als 2,3 Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen

mit. Vor dem Krieg lebten in der Ukraine etwa 44 Millionen Menschen. In Polen, dem Hauptaufnehmerland, sind bisher 1,43 Millionen Flüchtlinge aus dem Nachbarland eingetroffen.

Allein am Mittwoch hätten 117.600 Menschen die Grenze nach Polen passiert, teilte der polnische Grenzschutz am Donnerstag auf Twitter mit. Inzwischen gehe die Zahl zurück. Eine Sprecherin der Behörde sagte zur Lage am Donnerstag: „Heute waren es bis 7.00 Uhr in der Früh 35 Prozent weniger als am Mittwochmorgen.“ Die Abfertigung an allen Grenzübergängen für Fußgänger und Autofahrer laufe fließend.