Kamala Harris: Russland wird Preis für Ukraine-Krieg zahlen

US-Vizepräsidentin Kamala Harris wird nach eigenen Angaben während ihres Besuchs am Donnerstag in Polen Wege besprechen, um Russland für die Invasion in der Ukraine bezahlen zu lassen. Harris lobte die „außergewöhnliche Arbeit“ des NATO-Verbündeten bei der Versorgung der Flüchtlinge aus der Ukraine. Harris soll sich in Warschau unter anderem mit Präsident Andrzej Duda und Ministerpräsident Mateusz Morawiecki treffen.