Dank Otto Wagner: Historisches Bankgebäude in Wien klimafit

Die Burghauptmannschaft Österreich hat im Gebäude der ehemaligen k.k. Länderbank in der Hohenstaufengasse in der Wiener Innenstadt ein Projekt umgesetzt, „das unter Schonung der historischen Bausubstanz und ohne Einsatz zusätzlicher Kühlsysteme eine Absenkung der Raumtemperatur während der Sommermonate bewirkt“, wie es am Donnerstag bei einem Pressetermin hieß. Die Voraussetzungen dafür schuf Otto Wagner.