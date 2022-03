Musiker und Komponist René Clemencic verstorben

Der österreichische Komponist, Musiker und Musikwissenschafter René Clemencic ist tot. Er starb am Dienstag im Alter von 94 Jahren, wie seine Familie der APA mitteilte. Der Cembalist, Flöten- und Clavichordvirtuose gehörte zu den weltweiten Experten in der Interpretation Alter Musik, war auch als Dirigent tätig und nannte eine umfangreiche Kunstsammlung sein Eigen.

Geboren wurde René Clemencic am 27. Februar 1928 in Wien. Zweisprachig aufgewachsen - mit seinem Vater sprach er Italienisch, mit seiner Mutter Deutsch -, studierte er nach der Matura an der Universität Wien sowie an der Pariser Sorbonne Philosophie und Musikwissenschaft. Der Titel seiner Dissertation lautete „Sein und Bewusstsein bei Louis Lavelle“. Zudem studierte Clemencic Blockflöte, Cembalo und Musiktheorie in Wien, Berlin und im holländischen Nijmegen.