ÖSV-Cheftrainer Widhölzl verpasst WM in Vikersund

Cheftrainer Andreas Widhölzl wird die Skiflug-WM in Vikersund verpassen. Der Österreichische Skiverband (ÖSV) nannte am Donnerstag coronabedingte „Sicherheitsgründe“ für die Entscheidung. „Es hat in meinem allerengsten Familienkreis einen Covid-Fall gegeben und ich bin damit eine Kontaktperson“, sagte Widhölzl. Vertreten wird der 45-Jährige in Norwegen von den beiden Co-Trainern Harald Diess und Thomas Thurnbichler.