U-Ausschuss konzentriert sich auf Causen Wolf und Studien

Die mutmaßliche steuerliche Bevorzugung des Investors Siegfried Wolf sowie maßgeschneiderte Umfragen für die ÖVP standen am Donnerstag im Fokus des parlamentarischen Untersuchungsausschusses. Als letzte Auskunftsperson kam Sektionschef Gunter Mayr zu Wort. Er nahm gleich zu Beginn die „erstklassige“ Beamtenschaft des Finanzministeriums in Schutz. Ihm blute das Herz, wenn eine Handvoll Personen die Reputation des Ressorts beschädige: „So ist die Finanzverwaltung nicht.“

Mayr führte aus, dass er bereits seit 2012 Sektionschef für Steuerrecht und Steuerpolitik im Finanzministerium sei. „Wie Sie aus den Chats entnommen haben, ist auch diese Funktion nicht immer leicht“, spielte er wohl auf die Zeit unter Generalsekretär Thomas Schmid an. Er tanke aber Kraft, und zwar am meisten durch den Zuspruch seiner Mitarbeiter.

Bis zur Schlussbesprechung sei alles „recht normal gelaufen“, berichtete er über seine Befassung mit der Causa Wolf. Ungewöhnlich sei aber schon gewesen, dass ein Sektionschef mit einer derartigen Sache öfter befasst wird. Dann habe ihn Schmid zu sich zitiert, was ein „besonders unerfreulicher Termin“ gewesen sei. In einem gemeinsamen Telefonat mit der Finanzamtsvorständin hätten beide über „Sigi“ geredet, weswegen die Auskunftsperson Befangenheit vermutete. Die Frau habe gemeint, man könne zwei Drittel besteuern, ein Drittel nicht.

Dass der frühere ÖVP-Finanzminister Hans-Jörg Schelling je mit ihm über die Causa geredet hätte, sei ihm nicht erinnerlich, so Mayr. Sehr wohl erinnerte sich der Sektionschef aber an einen Essentermin mit Immobilieninvestor Rene Benko, zu dem Schmid ihn mitgenommen habe. Er habe dort klargestellt, dass die Finanz nur im Rahmen der Gesetze handle - und habe daraufhin nie mehr von Benko gehört. Fragen der NEOS nach sonstigen Interventionen waren Mayr zu allgemein. „Mir ist die Causa Wolf in besonderer Erinnerung“, meinte er schließlich: „Ich kann mich in diesem Ausmaß jetzt nicht an einen anderen Fall erinnern.“ Vergleichbares habe es im Untersuchungszeitraum nach seiner meiner Einschätzung nicht gegeben.