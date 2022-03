Brieger: Einsatz taktischer Atomwaffen in Ukraine möglich

Erstaunlich sei der „hohe Wehrwille bei den Ukrainern“. Gleichzeitig gebe es offenbar „moralische Defizite“ bei den Russen. „Das Gefährlichste, abgesehen von den wirtschaftlichen Verwerfungen, ist die Gefahr einer Eskalation, die unabsehbare Folgen nach sich zieht.“ Der russische Präsident Wladimir Putin habe sich in eine Position hineinmanövriert, aus der er ohne sichtbaren Erfolg nicht mehr herauskomme. Die naheliegendste Entwicklung sei es daher, dass die Russen versuchen werden, mit dem massiven Einsatz schwerer Waffen und unter der Inkaufnahme massiver Kollateralschäden die Hauptstadt einzunehmen und unter ihre Kontrolle zu bringen. Der Krieg könne noch Wochen und Monate dauern, so Brieger.

Was die Frage eines Atomkrieges angehe, „muss man vorsichtig sein.“ „Strategische Nuklearwaffen dienen der gegenseitigen Abschreckung, das würde ich ausblenden. Was ich nicht kategorisch ausschließen würde, ist der Einsatz taktischer Nuklearwaffen oder zumindest dessen Androhung, wenn die Angreifer über längere Zeit ihre Ziele nicht erreichen.“ Es sei zu hoffen, dass es nicht dazu komme. „Das wäre eine neue Qualität der Eskalation:“ Er setze eine gewisse Vernunft in der russischen Führung voraus, „die Hand würde ich in diesem Punkt aber nicht ins Feuer legen“, sagte der Generalstabschef.