Musikverein wird dank Wiener Philharmonikern zu Hollywood

Sie sind mittlerweile ein eingespieltes Team wie Bonnie und Clyde: Hollywoodlegende John Williams und Geigenlegende Anne-Sophie Mutter. Der Filmkomponist, der am 8. Februar den 90. Geburtstag feierte, und die Starviolinistin sind nun wieder im Wiener Musikverein zu hören. Am Samstag und Sonntag spielen sie gemeinsam mit den Wiener Philharmonikern, wobei nicht nur Soundtracks des Tonsetzers am Programm stehen, der etwa die Melodien zu „Star Wars“ oder „Harry Potter“ schuf.