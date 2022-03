Gestohlenen Safe in Klagenfurt auf Bahngleise gelegt

Einige Klagenfurter sind Freitagfrüh noch bei Dunkelheit von einem über der Stadt kreisenden Polizei-Hubschrauber geweckt worden. Dieser war nach einem Einbruchsdiebstahl aktiviert worden, so die Exekutive am Vormittag. Unbekannte waren in eine Tankstelle eingedrungen und hatten dort Bargeld gestohlen. Einen ebenso dort entwendeten Tresor legten sie auf Gleise der Südbahnstrecke. Als ein Güterzug damit kollidierte, alarmierte der Lokführer die Polizei.