Salzkammergut Festwochen Gmunden erwarten 20.000 Besucher

Das traditionell gut in den Bereichen Musik und Lesungen aufgestellte Festival soll durch das Engagement von Bergmann das Theater stärker in den Fokus rücken. Bei der Festival-Programmvorstellung am Freitag in Gmunden präsentierte Bergmann ihre Pläne dafür: Es sollen Theaterproduktionen vor Ort entstehen, und sie will ihr Programm heuer und zukünftig auf drei Säulen aufbauen: einen Weltautor, einen zeitgenössischen Autor bzw. Autorin sowie den „Kontinent Thomas Bernhard“. Ersterer ist heuer Arthur Schnitzler; eine Neuinszenierung seines „Reigen“ unter der Regie von Franz-Xaver Mayr feiert am 23. Juli Premiere und anlässlich des 125-jährigen Jubiläums der Österreichischen Erstaufführung gibt es am 16. Juli eine szenische Lesung von „Freiwild“. Thomas Arzt deckt den Bereich Zeitgenossenschaft ab; „Else (ohne Fräulein)“ stellt einerseits eine Verbindung zu Schnitzler her und soll andererseits auch jüngeres Publikum ansprechen.