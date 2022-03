Ausgesetzes Atomabkommen - USA fordern rasche Entscheidung

Die USA haben von Moskau und Teheran rasche Entscheidungen für die Wiederbelebung des Atomabkommens mit dem Iran gefordert. Die Regierung in Washington glaube, dass das Abkommen von 2015 noch gerettet werden könne, sagte Außenamtssprecher Ned Price am Freitag. Aber die dafür nötigen Entscheidungen müssten „an Orten wie Teheran und Moskau getroffen werden“.

Russland hatte vergangene Woche „schriftliche Garantien“ von den USA gefordert, dass die wegen des Einmarschs in der Ukraine verhängten Sanktionen gegen Russland nicht Moskaus Wirtschaftsbeziehungen mit dem Iran beeinträchtigen würden. Die Europäische Union, die in den Verhandlungen für eine Wiederbelebung als Vermittler zwischen Teheran und Washington fungiert, verkündete daraufhin eine „Pause“ der Gespräche in Wien.