Kiew: Mehr als ein Dutzend Fluchtkorridore geplant

Zur Rettung der Zivilbevölkerung aus umkämpften ukrainischen Städten sind nach Angaben aus Kiew Samstag früh mehr als ein Dutzend Fluchtkorridore geplant gewesen. Aus Saporischschja habe sich erneut ein Konvoi mit Hilfsgütern und Bussen auf den Weg in die belagerte Hafenstadt Mariupol gemacht, sagte Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk. Es ist bereits der fünfte Versuch, die Stadt am Asowschen Meer zu erreichen. Unterdessen setzte die russische Armee ihre Angriffe fort.

Bisher kamen die vereinbarten Korridore nie zustande. Beide Seiten geben sich gegenseitig die Schuld am Scheitern. Die prorussischen Separatisten brachten nach eigenen Angaben seit Freitag 217 Zivilisten aus Mariupol in Sicherheit.

Die russische Armee setzte nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau ihre Angriffe indes weiter fort. In der Nähe der Hauptstadt Kiew seien eine Luftwaffenbasis in Wassylkiw und das nachrichtendienstliche Aufklärungszentrum der ukrainischen Streitkräfte in Browary außer Gefecht gesetzt worden, teilte Ministeriumssprecher Igor Konaschenkow am Samstag in Moskau mit.