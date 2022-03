Linda“ im Grazer Schauspielhaus: Die unsichtbare Frau ab 50

Eine beruflich erfolgreiche Frau mit Ehemann, Töchtern und einem Vorzeige-Leben schlägt hart am Boden der Realität auf, als sie mit Mitte 50 feststellt, weder im Job noch bei ihrem Mann die Allerbegehrteste zu sein: Penelope Skinner hat mit „Linda“ eine Ansammlung von Stereotypen über das weibliche Älterwerden zu einem Drama montiert, das mit trockenem Humor und treffsicheren Momentaufnahmen bei der Premiere am Freitag im Grazer Schauspielhaus viel Beifall erntete.

Linda, 55, arbeitet erfolgreich in der Kosmetikbranche und muss tatenlos zusehen, wie eine jüngere Kollegin mehr und mehr ihren Platz einnimmt. Für ihren Ehemann gehört sie eher zum Wohnungsinventar, so wenig Beachtung schenkt er ihr. Die beiden Töchter an der Schwelle zum Erwachsensein sind ihr längst entglitten und kämpfen selbst ganz unterschiedlich mit ihrer Weiblichkeit. Zuletzt verliert sie den Job, der Ehemann betrügt sie und die Mädchen scheitern an einer Realität, die viele Möglichkeiten nur vorgaukelt.