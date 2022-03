Zwei neue Romane von Cormac McCarthy angekündigt

Rund 16 Jahre nach seinem Bestseller „Die Straße“ bringt der US-Autor Cormac McCarthy in diesem Jahr gleich zwei neue Romane heraus. „The Passenger“ solle am 25. Oktober erscheinen, „Stella Maris“ am 22. November, teilte der Knopf-Verlag mit. Die beiden inhaltlich miteinander verbundenen Bücher handeln von der Geschichte des Geschwisterpaares Bobby und Alicia Western und spielen im Abstand von acht Jahren.