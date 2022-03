Mindestens zehn Tote nach Tropensturm in Mosambik

Der tropische Wirbelsturm „Gombe“ hat im südostafrikanischen Land Mosambik mindestens zehn Menschen das Leben gekostet. 20 weitere Personen seien in der nördlichen Küstenprovinz Nampula verletzt worden, drei von ihnen schwer, teilte das zuständige Institut für Katastrophenmanagement INGD am Samstag mit. Mehr als 2.200 Häuser seien vollständig und weitere 1.400 teils zerstört worden, als der Zyklon am Freitag auf das Festland traf.