34-jähriger Pkw-Lenker bei Kollision mit Zug getötet

Ein 34-Jähriger ist am Samstagnachmittag in Altenmarkt bei Fürstenfeld mit seinem Pkw mit einem Zug kollidiert und dabei tödlich verunglückt. Der Mann dürfte gegen 15.00 Uhr von der L401 kommend auf der Gemeindestraße in Richtung Deutsch Kaltenbrunn eine rotgeschaltete Ampelanlage an der dortigen Eisenbahnkreuzung übersehen haben, teilte die Polizei am Samstagabend mit. Woraufhin der aus der Richtung Fürstenfeld kommende Regionalzug das Fahrzeug des 34-Jährigen erfasst habe.