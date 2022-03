Zwei Verletzte bei Messerattacke in NY-Museum of Modern Art

Zwei Frauen sind bei einer Messerattacke im weltberühmten Museum of Modern Art (MoMA) in New York verletzt worden. Die beiden Opfer „sind in einem stabilem Zustand“ und seien in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Ihre Verletzungen waren nach Angaben des US-Senders NBC offenbar nicht lebensbedrohlich. Das Museum wurde nach dem Angriff evakuiert.