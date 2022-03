Österreich übernimmt 2.000 Vertriebene aus Moldau

Österreich hilft der Republik Moldau bei der Bewältigung der Flüchtlingsbewegung aus der Ukraine. Wie Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) in einer Aussendung mitteilte, sollen 2.000 Personen, die sich in die ehemalige Sowjetrepublik geflüchtet haben, aufgenommen werden. Moldau hatte sich an die EU mit dem Ersuchen um Unterstützung gewandt.