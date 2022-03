Ukraine-Benefizkonzert im Wiener Happel-Stadion ausverkauft

Nicht einmal eine Woche hat es gedauert, dass das „We Stand With Ukraine“-Benefizkonzert im Wiener Ernst-Happel-Stadion ausverkauft war. Zum Großereignis am Samstag (19. März) werden somit rund 40.000 Besucher erwartet. Für Spätentschlossene gibt es noch ganz wenige verstreute Sitzplatz-Restkarten zu erwerben, teilten die Veranstalter mit. Neben Bundespräsident Alexander Van der Bellen werden zum Konzert etliche heimische Popgrößen von Wanda bis Bilderbuch erwartet.

Nova-Rock-Veranstalter Ewald Tatar hatte das Event vergangene Woche als Reaktion auf den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine angekündigt. Die Tickets wurden zum symbolträchtigen Preis von 19,91 Euro verkauft - als Hinweis auf das Jahr 1991, in dem die Ukraine unabhängig wurde. Sämtliche Einnahmen gehen an die Volkshilfe und „Nachbar in Not“.