Gas drang vor Explosion in NÖ in Einfamilienhaus ein

Vor der Explosion in einem Einfamilienhaus in Dürnkrut (Bezirk Gänserndorf) am Sonntagvormittag ist Gas in das Objekt eingedrungen. Zu diesem Ergebnis kam die polizeiliche Ursachenermittlung nach Angaben vom Montag. Entwichen ist das Gas durch einen Riss in einer Anbohrschelle vor dem betroffenen Gebäude. Ermittlungen zur Entstehung dieses Spalts werden fortgeführt, wurde betont. Eine 66-Jährige Bewohnerin wurde mit schweren Verletzungen in das Wiener AKH geflogen.