NATO probt bei Manöver Verteidigung Norwegens

Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine hat die NATO in Norwegen eine lang geplante Militärübung begonnen. An dem Manöver „Cold Response“ nehmen ab Montag nach Angaben des Militärbündnisses rund 30.000 Soldaten, 200 Flugzeuge und 50 Schiffe aus 27 Nationen teil, darunter auch Schweden und Finnland, die nicht Teil der NATO sind.

Auf dem Wasser, in der Luft und an Land soll dabei die Verteidigung Norwegens unter schwierigen klimatischen Bedingungen geprobt werden. „Dies ist eine defensive Übung“, sagte der leitende NATO-Kommandant und Chef des norwegischen Operationskommandos, General Yngve Odlo. „Es ist keine Militäroperation mit einem offensiven Ziel.“

Die NATO hält die „Cold Response“-Übung üblicherweise alle zwei Jahre ab. Das bis zum 1. April dauernde Manöver, das nur wenige hundert Kilometer von der russischen Grenze entfernt stattfindet, war daher schon lange vor Russlands Invasion in der Ukraine angesetzt worden. Moskau wurde nach NATO-Angaben ausführlich informiert und eingeladen, Beobachter zu schicken, lehnte dies aber ab.

„Die Stärkung der militärischen Kapazitäten der NATO in der Nähe der russischen Grenzen trägt nicht dazu bei, die Sicherheit in der Region zu erhöhen“, erklärte die russische Botschaft in Oslo in der vergangenen Woche.