Große Betroffenheit über Busek-Ableben

Über das Ableben des ehemaligen Vizekanzlers und ÖVP-Chefs Erhard Busek hat am Montag in der heimischen Politik Betroffenheit und Trauer geherrscht. Zahlreiche Würdigungen kamen von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Karl Nehammer abwärts, quer durch alle politischen Lager.

Trauer herrschte auch in der Katholischen Kirche über den Buseks Tod. Als glaubwürdigen Vertreter christlicher Grundhaltungen in Politik und Gesellschaft würdigte Kardinal Christoph Schönborn den am Sonntag verstorbenen ehemaligen VP-Vizekanzler. Busek habe sich stets als Christ und christlicher Politiker verstanden, so Schönborn am Montag gegenüber Kathpress. Und auch die Katholische Aktion Österreich (KAÖ) bekundete dem Verstorbenen und seinen Hinterbliebenen ihre Anteilnahme.