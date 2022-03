ÖFB-Teamspieler Marco Friedl droht längere Pause

Marco Friedl droht Werder Bremen im Aufstiegsrennen der 2. deutschen Fußball-Bundesliga länger zu fehlen. Der 23-jährige Verteidiger war am Samstag bei der 1:2-Niederlage in Heidenheim in der ersten Hälfte verletzt ausgewechselt worden. „Das ist eine Verletzung, die nicht jeden Tag vorkommt. Marco hat nicht nur eine sehr starke und schmerzhafte Prellung im Hüftbereich, sondern auch eine Bauchmuskelverletzung“, erklärte Bremens Sport-Geschäftsführer Frank Baumann am Montag.