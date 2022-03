Große Betroffenheit über Busek-Ableben

Über das Ableben des ehemaligen Vizekanzlers und ÖVP-Chefs Erhard Busek hat am Montag in der heimischen Politik Betroffenheit und Trauer geherrscht. Zahlreiche Würdigungen kamen von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Karl Nehammer abwärts, quer durch alle politischen Lager.

Der erste Vizepräsident des Europaparlaments, Othmar Karas (ÖVP, lobte Busek als „kritischen Geist und Vorkämpfer für die europäische Integration“. Sein frühes Engagement in Osteuropa sei vorbildlich gewesen. Laut EU-Kommissar Johannes Hahn wird er als „Humanist und großer Europäer“ in Erinnerung bleiben. Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Tirols Landeshauptmann Günther Platter (alle ÖVP) bezeichneten Busek als herausragende Persönlichkeit, großen Österreicher und begeisterten Europäer.

Und auch Alt-Kanzler und Ex-ÖVP-Chef Wolfgang Schüssel, der Busek als Parteichef abgelöst und vor Kurzem noch von diesem wegen seines Engagement im Aufsichtsrat des russischen Ölkonzerns Lukoil kritisiert worden war, reagierte auf das Ableben Buseks: „Europäer, Christ, Demokrat, Österreicher - so wird mir Erhard Busek, mit dem mich eine durchaus kritische Freundschaft verband, in Erinnerung sein. Als moderner Denker, als Meister des Wortes und als Intellektueller mit politischer Handschrift, um den ich in Betroffenheit trauere.“

Trauer herrschte auch in der Katholischen Kirche über Buseks Tod. Als glaubwürdigen Vertreter christlicher Grundhaltungen in Politik und Gesellschaft würdigte Kardinal Christoph Schönborn den am Sonntag verstorbenen ehemaligen VP-Vizekanzler. Busek habe sich stets als Christ und christlicher Politiker verstanden, so Schönborn am Montag gegenüber Kathpress. Und auch die Katholische Aktion Österreich (KAÖ) bekundete dem Verstorbenen und seinen Hinterbliebenen ihre Anteilnahme.