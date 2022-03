Ukrainischische Flüchtlinge brauchen „blaue Karte“ für Job

Um in Österreich künftig arbeiten zu gehen, benötigen ukrainische Flüchtlinge eine blaue Aufenthaltskarte für Vertriebene und eine Beschäftigungsbewilligung. Derzeit sind vor allem Frauen und Kinder auf der Flucht. Zuständig für die Aufenthaltskarte ist das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl. Die blaue Karte soll dann direkt aus der Staatsdruckerei per Post zugestellt werden. Die heimische IT-Branche kündigte an, ukrainische IT-Fachkräfte gerne einzustellen.

Wie viele Menschen im heuer aus der Ukraine nach Österreich flüchten werden und auch auf den Arbeitsmarkt wollen, kann laut Arbeitsmarktservice „aktuell noch nicht seriös geschätzt werden“. Auch das Arbeitsministerium hat vorerst noch keine Prognose. „Es ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschätzbar, wie viele Vertriebene nach Österreich kommen und wie viele davon an einer Beschäftigung interessiert sind“, hieß es aus dem Ministerium auf APA-Anfrage. Derzeit zähle Österreich nach Informationen des Innenministeriums nicht zu den Haupt-Zielländern. „Das Interesse von potenziellen Arbeitgebern ist insbesondere in den Flächenbundesländern sehr groß“, so das Arbeitsministerium.

Die heimische IT-Branche zeigt großes Interesse an ukrainischen IT-Expertinnen und Experten. In Österreich können laut Branchenschätzungen derzeit 24.000 offene IT-Stellen nicht besetzt werden. „Hier rasch Möglichkeiten für Menschen aus der Ukraine zu schaffen und konkret bei der Vermittlung zu unterstützen, ist das Gebot der Stunde“, so der Obmann des WKÖ-Fachverbands Unternehmensberatung, Buchhaltung und IT (UBIT), Alfred Harl, in einer Aussendung. Den arbeitsuchenden Menschen müsse von Anfang an direkt Hilfe zur Verfügung gestellt werden, etwa bei der Suche nach Wohnungen, Kindergarten- und Schulplätzen oder bei der Jobsuche. „Seitens der IT-Branche wollen wir alles tun, um hier so gut wie möglich mitzuhelfen“, sagte Harl.