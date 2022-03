Armenien will Friedensvertrag mit Aserbaidschan abschließen

Eineinhalb Jahre nach Ende des erneuten Krieges um Berg-Karabach im Südkaukasus strebt Armenien ein Friedensabkommen mit dem verfeindeten Nachbarland Aserbaidschan an. Die so bezeichnete Minsk-Gruppe der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) sei gebeten worden, entsprechende Verhandlungen zu organisieren, teilte das armenische Außenministerium am Montag in der Hauptstadt Jerewan mit. Man reagiere damit auf Vorschläge Aserbaidschans.