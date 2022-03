Linke geht gestärkt aus Parlamentswahl in Kolumbien hervor

Zweieinhalb Monate vor der Präsidentschaftswahl in Kolumbien hat sich das linke Wahlbündnis „Pacto Histórico“ bei der Parlamentswahl neben der liberalen und der konservativen Partei etabliert. Nach Auszählung von 99,41 Prozent der Stimmen kam die liberale Partei am Sonntag auf 32 Sitze im Repräsentantenhaus und 15 Sitze im Senat. Der „Pacto Histórico“ erreichte ebenso wie die Konservativen 25 Sitze im Repräsentantenhaus und 16 Senatssitze.

Die Wahl galt als Stimmungstest für die Präsidentschaftswahl in dem südamerikanischen Land am 29. Mai. „Danke kolumbianisches Volk für diesen Sieg“, schrieb der Kandidat der Linken, der ehemalige Guerillero und früheren Bürgermeister der Hauptstadt Bogotá, Gustavo Petro, am Montag auf Twitter. Der Mitte-Kandidat Sergio Fajardo und der Konservative Federico Gutiérrez, beide Ex-Bürgermeister von Medellín, gewannen die Vorwahlen ihrer jeweiligen Koalitionen.