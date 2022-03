170 Tonnen Hilfsgüter in zwei Wochen für die Ukraine

Österreich hat in den vergangenen beiden Kalenderwochen 170 Tonnen Hilfsgüter verladen und transportiert. Das geht aus einer Bilanz des Innenministeriums hervor, die Dienstagfrüh veröffentlicht wurde. Das Gesamtvolumen dieser Güter betrug demnach rund 660 Kubikmeter. Dazu wurden am vergangenen Wochenende aus Beständen des Innen-, Verteidigungs- und Justizministerium mehr als 10.300 Schutzhelme und rund 550 ballistische Schutzwesten geliefert.

Diese Helme und Westen dienen ausschließlich zum Schutz von Mitarbeitern von in der Ukraine tätigen Hilfsorganisationen, versicherte das Innenministerium. Weiters habe am vergangenen Wochenende der Transport von 200.000 Litern Diesel begonnen. Drei Tank-Lkw hätten Österreich bereits in Richtung ukrainischer Grenze verlassen. Mehrere Transporte mit von den Bundesländern Niederösterreich, Steiermark und Tirol zur Verfügung gestellten Hilfsgütern würden vorbereitet. Mehr als 600 medizinische Geräte und rund 40.000 Boxen an Medikamenten sollen demnächst in die Ukraine geschickt werden.