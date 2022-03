Karl-Anthony Towns war in San Antonio nicht zu stoppen

Für die San Antonio Spurs ist am Montag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) gegen Karl-Anthony Towns und die Minnesota Timberwolves nichts zu holen gewesen. Die Texaner unterlagen 139:149. Jakob Pöltl verbuchte 21 Zähler, vier Rebounds, drei Blocks und einen Assist in 28:44 Minuten. Beim Gegner gingen 60 Punkte - 32 davon allein im dritten Viertel - auf das Konto von „KAT“, der nicht zu stoppen war.